РИАМО – 27 фев. Совет ветеранов подмосковного Реутова выступил с предложением назвать одну из улиц города в память о своем земляке Василии Барсукове, ставшем Героем Советского Союза в 22 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации Реутова.

«Предложение о переименовании улицы ветераны отправили главе городского округа Реутов Станиславу Каторову и в общественную палату, которая единогласно поддержала инициативу, резолюция была направлена в администрацию Реутова», – отмечается в сообщении.

Василий Николаевич Барсуков родился в 1922 году в Тверской области. В 1929 году приехал в Реутов, окончил школу №1. Работал слесарем в Московском заводе точных измерительных приборов, примерно в это же время окончил аэроклуб Метростроя. В 1941 году ушел в армию, в 1942 – на фронт. Девятнадцатого апреля 1945 года Барсукову присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».

По сведениям Реутовского информагентства, на текущий момент в подмосковном Реутове завершается строительство нового микрорайона, и имя Барсукова будет присвоено одной из его улиц.