РИАМО – 27 фев. В Мособлдуме в настоящее время идет работа над законопроектами, которыми планируется установить новые памятные даты на региональном и федеральном уровнях, так, на федеральном уровне может появиться памятная дата в честь Дня битвы при Молодях, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов уточнил, что комитет по вопросам образования, культуры и туризма разработал проект закона о внесении изменений в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

«В федеральном законе предлагается установить памятную дату 2 августа – День битвы при Молодях. В нашем региональном законе «О праздничных днях и памятных датах Московской области» такая памятная дата отмечается в последнюю субботу июля. Однако битва при Молодях имела ключевое историческое значение для всей страны, поэтому мы приняли решение выйти с предложением закрепить этот день на федеральном уровне», – сказал парламентарий.

Брынцалов дополнил, что комитет также готовит изменения в региональный закон «О праздничных днях и памятных датах Московской области», которыми планируется утвердить для Подмосковья День памяти Подольских курсантов.

«Им может стать 5 октября. Ранее с таким предложением к нам обратились подольские депутаты», – подчеркнул глава Мособлдумы.

По его мнению, память о подобных событиях очень важна, ведь патриотическое воспитание подрастающего поколения вдохновляет на новые благородные поступки.

«Работа над федеральным законопроектом продолжается. Что касается регионального проекта закона, его мы рассмотрим в ближайшее время – до конца марта – на заседании Мособлдумы», – резюмировал Брынцалов.