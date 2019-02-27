РИАМО - 27 фев. Сведения в отношении компании «Кай Девелопмент» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения условий контракта, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные министерством государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья, в отношении ООО «Кай Девелопмент» для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

«Учреждение заключило с обществом контракт на выполнение работ по созданию государственной информационной системы судебного делопроизводства Московской области. В связи с нарушением ООО «Кай Девелопмент» условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке», – говорится в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, УФАС Подмосковья пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Кай Девелопмент» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.