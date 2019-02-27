РИАМО - 27 фев. В 2019 году Московская область примет чемпионат России по настольному теннису среди любителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

На отчетной конференции Федерации настольного тенниса России обсудили вопросы, связанные с возможностями развития данного вида спорта.

«Одной из мер, предложенных на конференции президентом Федерации, стало предложение объединить всех любителей настольного тенниса в один союз, который мог бы напрямую контактировать с ФНТР, и проводить под его эгидой чемпионат на федеральном уровне. Идея была единогласно поддержана на конференции, а это означает, что она будет развиваться», – говорится в сообщении.

В перспективе проведение подобного чемпионата России среди любителей станет ежегодными.

Министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков отметил, что площадкой для любительского чемпионата России по настольному теннису станет Московская область. По словам министра, сейчас обсуждается вопрос локации – города и спортивного комплекса.

«Выбор нашего региона не является случайностью, ведь у Подмосковья уже есть опыт проведения соревнований подобного уровня. Наша область приняла три чемпионата России среди любителей, последний из которых прошел летом 2018 года в городе Одинцово. На мероприятие съехались более 120 любителей из 30 регионов нашей страны, которые до этого прошли предварительные, региональные, этапы», – отметил министр.

По его словам, Одинцовский спортивно-зрелищный комплекс обладает всем необходимым оснащением для организации соревнований и комфортного размещения зрителей. В турнире 2018 года лично принимали участие высшие функционеры Федерации настольного тенниса России.

«Подчеркну, что организация такого чемпионата – это большая ответственность, но Московская область достойно справится с поставленной задачей», – заключил Терюшков.