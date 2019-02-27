РИАМО – 27 фев. С официальным визитом подмосковный Реутов посетила делегация из Республики Саха (Якутия), в ходе встречи обсудили совместное развитие образовательной сферы и бизнес-сотрудничества, сообщил глава Реутова Станислав Каторов.

Во главе с первым заместителем постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при президенте РФ Александром Сафроновым участники прибыли в коворкинг-центр на бизнес-завтрак с главой Реутова, а затем продолжили знакомство с городом на площадках «точек роста» – Реутовской мануфактуре, промышленном технопарке и индустриальном парке.

«Летом прошлого года (2018 – ред.) в ходе моего рабочего визита в столицу республика Саха (Якутия) между Реутовом и Якутском было подписано соглашение о торгово-экономическом, социальном, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Сегодня мы принимаем коллег у нас. Вместе с руководителями крупнейших городских предприятий рассказали им и коллегам из правительства МО на бизнес-завтраке в коворкинге о перспективах развития наших «точек роста», главной из которых является Реутовская мануфактура», – сказал Каторов.

Он отметил, что в ходе встречи актуализировали стадии подготовки проектов промышленного технопарка и индустриального парка, которые будут созданы на территории Реутова. На этих и других площадках смогут расположиться в том числе и резиденты из Якутии.

Еще одним результатом этой встречи стало совместное развитие в образовательной сфере. От якутских коллег поступил запрос на обучение детей, проживающих в республике Саха (Якутия) в Реутовском колледже «Энергия», который признан одним из лучших в своем направлении учреждений подготовки профессиональных кадров не только в Московской области, но и в России. Соответствующее соглашение уже в разработке.

«Для нас принципиально важно оказывать поддержку бизнес-сообществу Реутова не только внутри города, но и далеко за его пределами. Результатом такого бизнес-взаимодействия станет развитие как нашего города, так и всего Подмосковья. Это и есть основная задача, поставленная губернатором (Московской области – ред.) Андреем Юрьевичем Воробьевым, которую мы планируем реализовать максимально эффективно», – подчеркнул Каторов.

На встрече присутствовали представители правительства Московской области и предприниматели, которые отметили, что Реутов обладает инвестиционной привлекательностью не только для представителей бизнеса Москвы и Подмосковья, но и для предпринимателей со всей России.