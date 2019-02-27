РИАМО - 27 фев. В Таганском районе столицы капитально отремонтируют старинный жилой дом, построенный в 1936 году, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Девятиэтажный кирпичный жилой дом расположен на улице Земляной Вал в Таганском районе. Он был построен в 1936 году по индивидуальному проекту. Проектными решениями предусматривается ремонт как внутренней, так и внешней отделки дома, в ходе которого будет обеспечена дальнейшая безопасная эксплуатация здания», – сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В рамках капитального ремонта в жилом доме отремонтируют кровлю и чердачные помещения. Работы предполагают локальную замену оцинкованной кровельной стали, устройство трубы для креплений страховочных веревок, а также ремонт слуховых окон и размещение новых дверей входа на чердак.

Капитальный ремонт подвальных помещений включает в себя демонтаж старых и устройство новых дверей входа в подвал, ремонт цементно-песчаной стяжки пола и окраску стен и потолка по подготовленной поверхности.

Как сообщила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева, в подъездах жилого дома запроектирована замена тамбурных дверей и деревянных окон на лестничных клетках, ремонт ограждений и обновление облицовки стен первого этажа из керамической плитки.

Кроме того, проектом предусматривается восстановление штукатурного слоя, окраска стен и потолков, а также ремонт покрытия пола площадок лестничных клеток, тамбуров и межквартирных холлов.

Восстановительный ремонт в зонах замены коммуникаций будет выполнен по всему объему здания. При этом существующий архитектурный облик здания и планировка помещений сохранится.