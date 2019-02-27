РИАМО - 27 фев. Система видеоаналитики использует около 60% камер городского наблюдения в Москве, так, с помощью видеоаналитики подсчитывали количество людей в фан-зоне чемпионата мира по футболу, сообщил в среду руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.

«Мы будем развивать систему видеоаналитики. Полтора года мы тестировали различные алгоритмы лучших мировых производителей видеоаналитики на реальной системе безопасности. <…> Сейчас порядка 60% городских камер уже задействованы в системе видеоаналитики, то есть это больше 120 тысяч камер», - сказал Лысенко в эфире телеканала «Москва 24».

Он отметил, что с помощью видеоаналитики были подсчитаны люди, которые находились в фан-зоне в Москве во время чемпионата мира по футболу в России. Их количество составило два миллиона человек, из которых сотрудники правоохранительных органов поймали 100 преступников, в том числе находившихся в международном розыске.