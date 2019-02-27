РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 фев. В подмосковном Подольске по просьбе жительницы отловили двух бездомных собак, которые кидались на людей, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение с просьбой отловить безнадзорных собак у дома №22 на улице Северная. Она отметила, что три собаки гуляют либо перед самим домом, либо на детской площадке. Из-за них жителям страшно гулять с детьми, так как животные проявляют агрессию.

«Администрация городского округа Подольск рассмотрела данное обращение и сообщает, что на данной территории был произведен отлов безнадзорных животных в количестве двух особей», – сказал председатель комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту Алексей Бекетов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.