РИАМО - 27 фев. После морозного начала первого весеннего месяца в столице к 4 марта снова потеплеет, сообщается на сайте «Метеовести».

«В пятницу в центр России ненадолго заглянет оттепель. А вот март стартует по-зимнему: днем минус 3-5 градусов, к понедельнику немного потеплеет», — говорится в сообщении.

Ранее синоптики предупреждали москвичей о январских морозах в первые весенние выходные. Так, 2 марта пройдут очаговые скоротечные снегопады, похолодание усилится. Минимальная температура минус 9-14 градусов, после полудня минус 5-10.