РИАМО - 27 фев. Учащийся 10 «Б» медицинского класса московской школы №1573 Богдан Рудик спас жизнь пассажиру самолета, следовавшего из Сочи в Москву, говорится в сообщении пресс-службы департамента образования и науки столицы.

«После окончания школьных каникул Богдан вместе со своей семьей возвращался из Сочи в Москву. Внезапно на борту самолета одному мужчине стало плохо, у него началось носовое кровотечение, и командир лайнера обратился за медицинской помощью к пассажирам», – говорится в сообщении.

Как отметила мама школьника Илона Рудик, врачей на борту самолета не оказалось, а поскольку ее сын учится в медицинском классе, он сразу же откликнулся для оказания помощи.

«Богдан начал оказывать экстренную медицинскую помощь пассажиру, который к тому времени уже потерял сознание. Мальчик самостоятельно очистил ротовую полость и гортань пострадавшего от кровяных масс, и вместе с бортпроводниками следил за давлением и поддерживал дыхание пострадавшего с помощью дыхательного реанимационного мешка Амбу. Состояние мужчины удалось стабилизировать», – отмечается в материале.

Школьник добавил, что во время оказания помощи старался сохранять спокойствие. Самолет был вынужден совершить экстренную посадку в Воронеже, где пассажира благополучно передали медикам.

«Я поддерживаю связь с пострадавшим мужчиной, сейчас с ним уже все в порядке», – добавил Рудик.

В рамках образовательного проекта «Медицинский класс в московской школе» Богдан Рудик проходит программу профессионального обучения в Московском медицинском колледже №7, по окончании которой он получит свидетельство о профессии «Младший медицинский брат по уходу за больными».

В Москве водитель скорой помощи спас провалившегося под лед рыбака>>