РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 27 фев. В подмосковном Красногорске планируют реконструировать Пятницкое и Волоколамское шоссе, благоустройство коснется дорожных съездов, а также придорожных объектов, сообщил первый заместитель главы администрации горокруга Валерий Абраменков.

«Пятницкое и Волоколамское шоссе в ближайшие годы превратятся в современные магистрали. Совместно с разработчиками проекта реконструкции вылетных магистралей Московской области мы наметили план подготовительных работ», – написал Абраменков в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил необходимость выявления объектов, которые будут диссонировать с концепцией проекта реконструкции трасс.

«Комплексное благоустройство коснется дорожных съездов, внешнего вида нестационарных объектов торговли, ограждений, освещения и рекламных конструкций, расположенных на муниципальных участках», – добавил Абраменков.

По его словам, в ближайшее время представители администрации проведут сверку правоустанавливающих документов с собственниками торговых и других объектов вдоль Пятницкого и Волоколамского шоссе.

«Наша цель не препятствовать ведению бизнеса, а провести нашу работу на законных основаниях и сделать наш округ красивым и комфортным», – заключил Абраменков.