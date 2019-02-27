РИАМО - 27 фев. В торговом центре в подмосковном Жуковском обнаружен предмет, похожий на гранату, полиция проверила предмет, угроза взрыва не подтвердилась, сообщил РИАМО в среду дежурный офицер регионального главка МВД России.

«Полиция проверила найденный предмет, ничего не подтвердилось, угрозы гражданам нет», – сказал собеседник агентства.

Ранее угрозы минирования поступили в два торговых центра в Мытищах. Из ТЦ «Июнь» в Мытищах было эвакуировано 350 человек. В ТЦ «Красный кит» эвакуацию решили не проводить. Взрывных устройств нигде найдено не было.

Масштабная волна звонков о якобы минировании зданий прокатилась по Московскому региону за последний месяц. Только 5 февраля экстренные службы получили более 500 анонимных сообщений об угрозах взрыва.