РИАМО (БАЛАШИХА) – 27 фев. Сотрудники ГИБДД выявили одного нарушителя в ходе проверки соблюдения правил перевозки детей на дорогах микрорайона Железнодорожный подмосковной Балашихи, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».
В среду проводился профилактический рейд «Ребенок-пассажир», направленный на обеспечение безопасности дорожного движения и снижение аварий, совершенных водителями, выполняющими перевозку детей без удерживающих устройств в автомобиле. В нем приняла участие старший инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД МУ МВД «Балашихинское» майор полиции Алевтина Кудинова.
Она добавила, что в ходе рейда каждому водителю вручили памятки о правилах безопасной перевозки детей автотранспортом, так как их нарушение зачастую приводит к тяжелым травмам детей в случае ДТП. А юным пассажирам подарили световозвращающие элементы.
По мнению Кудиновой, такая профилактика необходима для снижения ДТП с участием детей в качестве пассажиров.
«Не важно, куда предстоит ехать: на дачу, в школу, детский сад, домой. Ребенок должен быть в безопасности и обязательно пристегнут. Приучать ребенка к детскому креслу взрослые должны с самого раннего детства, тогда он будет понимать, что автокресло – обязательный атрибут при поездке», – отметила Кудинова.
Инспекторы ГИБДД рассказали, что устроить проверку решили прежде всего для разъяснительной работы с водителями, многие из которых не подозревают, как рискуют, не используя удерживающие устройства. С начала текущего года дорожные полицейские выписали уже 113 штрафов за подобные нарушения. Некоторые не всегда используют автокресло правильно и безопасно для ребенка.
Чтобы сделать поездку безопасной и комфортной, автокресла рекомендуются выбирать вместе с детьми. Ребенок должен быть плотно зафиксирован в нем, но лямки не должны причинять ему дискомфорт.
Госавтоинспекция напоминает, что сумма административного штрафа за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тысячи рублей и просит водителей быть внимательными и осторожными.
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