РИАМО (БАЛАШИХА) – 27 фев. Сотрудники ГИБДД выявили одного нарушителя в ходе проверки соблюдения правил перевозки детей на дорогах микрорайона Железнодорожный подмосковной Балашихи, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В среду проводился профилактический рейд «Ребенок-пассажир», направленный на обеспечение безопасности дорожного движения и снижение аварий, совершенных водителями, выполняющими перевозку детей без удерживающих устройств в автомобиле. В нем приняла участие старший инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД МУ МВД «Балашихинское» майор полиции Алевтина Кудинова.

«Двадцать седьмого февраля вместе с сотрудниками ДПС ОГИБДД МУ МВД «Балашихинское» с 13:00 до 15:00 мы проверили 40 автомобилей по адресу: микрорайон Железнодорожный, улица Пролетарская, дом №2 и выявили одно административное нарушение правил по статье «Нарушение требований к перевозке детей, установленных ПДД», – сказала Кудинова.

Она добавила, что в ходе рейда каждому водителю вручили памятки о правилах безопасной перевозки детей автотранспортом, так как их нарушение зачастую приводит к тяжелым травмам детей в случае ДТП. А юным пассажирам подарили световозвращающие элементы.

По мнению Кудиновой, такая профилактика необходима для снижения ДТП с участием детей в качестве пассажиров.

«Не важно, куда предстоит ехать: на дачу, в школу, детский сад, домой. Ребенок должен быть в безопасности и обязательно пристегнут. Приучать ребенка к детскому креслу взрослые должны с самого раннего детства, тогда он будет понимать, что автокресло – обязательный атрибут при поездке», – отметила Кудинова.

Инспекторы ГИБДД рассказали, что устроить проверку решили прежде всего для разъяснительной работы с водителями, многие из которых не подозревают, как рискуют, не используя удерживающие устройства. С начала текущего года дорожные полицейские выписали уже 113 штрафов за подобные нарушения. Некоторые не всегда используют автокресло правильно и безопасно для ребенка.

«Как показал рейд, многие родители размещают удерживающие устройства в автомобиле, но либо неправильно пристегивают детей, либо не на то сидение устанавливают детское кресло», – отметила инспектор.

Чтобы сделать поездку безопасной и комфортной, автокресла рекомендуются выбирать вместе с детьми. Ребенок должен быть плотно зафиксирован в нем, но лямки не должны причинять ему дискомфорт.

Госавтоинспекция напоминает, что сумма административного штрафа за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тысячи рублей и просит водителей быть внимательными и осторожными.