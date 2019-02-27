РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 27 фев. Благотворительную акцию «Помоги четвероногому другу!» проведут в подмосковном Красногорске в марте, участники смогут передать в приюты для животных корма, лотки, миски и другие аксессуары, сообщается на сайте Дворца культуры «Подмосковье».

«Дорогие друзья! В ДК «Подмосковье» 9, 10, 16 и 17 марта пройдет благотворительная акция помощи бездомным животным «Помоги четвероногому другу!» при поддержке общественной палаты городского округа Красногорск. Уточняется, что в 2018 году на подобных акциях в рамках фестиваля «Добрых дел» собрали около тонны кормов и большое количество средств по уходу за животными», – говорится в сообщении.

В помощь кошкам и собакам принимают сухие и влажные корма только фабричного производства в герметичных упаковках, наполнители, лотки, миски для еды, лежанки.

«Все корма и средства по уходу будут отправлены животным, находящимся в мини-приютах и на попечении волонтеров городского округа Красногорск. Сбор кормов и средств будет осуществляться в фойе 1 этажа с 12:00 до 20:00. Телефон для справок: 8(495)563-88-74», – заключается в сообщении.