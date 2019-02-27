РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 27 фев. Масленичные гуляния пройдут на площади Дворца культуры «Подмосковье» в подмосковном Красногорске 10 марта, центральными событиями станут выставка масленичных кукол и конкурс блинов, сообщается на официальном сайте управления по культуре и делам молодежи администрации муниципалитета.

«С 4 по 10 марта в городском округе Красногорск пройдут мероприятия, посвященные Масленице. Одним из центральных событий праздника станет конкурс-выставка масленичных кукол «Матушка Масленица – 2019», который будет проходить 10 марта на площади ДК «Подмосковье» с 12:00», – говорится в сообщении.

Также 10 марта на площади Дворца культуры проведут конкурс блинов «Масляное солнышко». Победителей определят в десяти номинациях.

Заявки на участие принимают до 1 марта на адрес электронной почты: 5620238@gmail.com.