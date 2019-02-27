РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 фев. IV Международный фестиваль детского творчества «Юные таланты собирают друзей» пройдет в подмосковном Подольске в марте-апреле, также 13 апреля состоится гала-концерт во Дворце культуры «Октябрь», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«IV Международный фестиваль детского творчества «Юные таланты собирают друзей» пройдет в горокруге Подольск в марте-апреле 2019 года, соответствующее постановление подписал глава муниципального образования Николай Пестов. В этом году фестиваль будет посвящен 220-летию со дня рождения Александра Пушкина. Гала-концерт состоится 13 апреля 2019 года в 15:00 во Дворце культуры «Октябрь», – говорится в сообщении.

К участию в фестивале допускаются творческие коллективы, обладатели гран-при и лауреаты дипломов I, II, III степеней городских конкурсов и фестивалей «Юные таланты» разных лет в возрасте от 7 до 16 лет по результатам отдельного прослушивания.

Фестиваль пройдет по шести номинациям, в том числе хореографии (классический, народный, спортивный и эстрадный танец), музыканты-инструменталисты (ансамбли различных составов и оркестры), вокальное искусство (академический, народный, эстрадный, ансамбли и хоры), оригинальный жанр (пантомима, цирк), изобразительное искусство (художники-станковисты, декоративно-прикладное творчество), художественное слово.