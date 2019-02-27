РИАМО - 27 фев. Жители подмосковного Раменского могли приобрести продукты и подарки для мужчин на тематической ярмарке, посвященной 23 Февраля, во время ярмарки посетителей развлекал народный коллектив «Русская песня», говорится в сообщении пресс-службы администрации Раменского района.

«В Раменском на Комсомольской площади прошла тематическая ярмарка, «Посвященная 23 Февраля», на которой в широком ассортименте были представлены товары регионов России: продукты, товары для дома и семьи, а также подарки для мужчин», — говорится в сообщении.

В рамках проведения ярмарки посетителей развлекал народный коллектив «Русская песня» из ДК «Воровского» с праздничной программой и веселыми конкурсами.