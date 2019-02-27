РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 фев. Спортсмен-инструктор школы олимпийского резерва по лыжным гонкам из подмосковного Подольска Габриелла Калугер стала серебряным призером финала Кубка России, сообщила «РИАМО в Подольске» директор спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам в городском округе Подольск Таисия Ефимова.

«В Сыктывкаре 27 февраля на финале Кубка России в гонке на 15 километров в масс-старте по скиатлону мастер спорта, спортсмен-инструктор школы олимпийского резерва по лыжным гонкам Подольска Калугер 1995 года рождения завоевала серебряную медаль. Поздравляем!» – сказала Ефимова.

По ее словам, Калугер является членом центра олимпийской подготовки Московской области, в этом сезоне заняла первое и третье места на чемпионате Центрального федерального округа России.

Финал Кубка России по лыжным гонкам проходил с 23 по 27 февраля. Двадцать третьего февраля спортсмены участвовали в индивидуальной гонке классическим стилем. На следующий день лыжников ждал личный спринт. Двадцать шестого февраля участники прошли командный спринт, а в среду лыжники пробежали скиатлон. Все соревнования проходили на республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной.