РИАМО – 27 фев. Сотрудники полиции подмосковного Егорьевска задержали женщину, подозреваемую в краже детской коляски, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть ОМВД России по городскому округу Егорьевск поступило заявление от местного жителя о краже детской коляски из подъезда одного из домов, расположенного в поселке Новый. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлена и задержана ранее судимая 43-летняя местная жительница. По данному факту Следственным отделом ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей №158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.