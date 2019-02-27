РИАМО – 27 фев. В марте текущего года в подмосковном Наро-Фоминске откроется новый Ледовый дворец площадью более 6 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«В марте 2019 года планируется открытие нового ледового дворца стоимостью 533 миллиона рублей. <…> Комплекс будет рассчитан на проведение учебно-тренировочного процесса и соревнований местного уровня по хоккею с шайбой, фигурному катанию, а также массовое катание на коньках и проведение торжественно-развлекательных мероприятий», – говорится в сообщении.

Под крышей нового здания будет располагаться не только ледовая площадка 26 на 56 метров и площадью 1456 квадратных метров, но и помещения для индивидуальной силовой подготовки, хореографический зал, массажный кабинет, помещения для спортсменов и тренеров, судейская комната, трибуны на 120 мест, раздевалки с душевыми и комната для спортивного инвентаря. А на втором этаже здания оборудуют выставочный зал хоккея.

По мнению министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова, готовящийся к открытию Ледовый дворец в Наро-Фоминске является одним из масштабных и оснащенных спортивных объектов, которыми Московская область может гордиться.

«Помимо стоимости строительства, вложения на оснащение комплекса необходимым оборудованием составили более 22 миллионов рублей. Арена будет пользоваться большим спросом у местных хоккейных команд, ведь в Наро-Фоминском городском округе функционируют 5 любительских хоккейных команд: «Фубры», «Патриот», «Ястребы», «Верея», «Киевский». Также на базе нового комплекса будут открыты секции хоккея и фигурного катания», – сказал Терюшков.

Он также добавил, что и для любителей там найдутся места.

«Арена рассчитана на пропускную способность при учебно-тренировочном процессе – 30 человек в час, при массовых катаниях – 120 человек в час. Зрители также смогут подкрепиться в буфете, а дети – провести время в специальной детской комнате. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрены пандусы на входе, специальные места на трибуне и оборудованный санузел», – заключил Терюшков.