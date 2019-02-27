РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 27 фев. В подмосковном Красногорске полицейские задержали мужчину, попытавшегося украсть из торгового зала магазина бытовую технику стоимостью более 8 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по городскому округу Красногорск поступило сообщение от представителя одного из сетевых магазинов, расположенного в деревне Путилково, о том, что неизвестный из торгового зала пытался вынести бытовую технику на общую сумму более 8 тысяч рублей.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции задержан 32-летний мужчина, подозреваемый в покушении на кражу. По данному факту отделом дознания УМВД России по городскому округу Красногорск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Покушение на кражу», – говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.