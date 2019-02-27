РИАМО – 27 фев. Сотрудники полиции подмосковной Дубны провели конкурс детского творчества «Мой папа в погонах», ребята подготовили выступления о своих прадедах, воевавших в годы Великой Отечественной войны, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

«Сотрудники ОМВД России по городскому округу Дубна провели конкурс рисунков и стихов «Мой папа в погонах» в средней общеобразовательной школе №7. Основная цель мероприятия заключалась в том, чтобы рассказать учащимся о Дне защитника Отечества, вспомнить о погибших героях, продолжив патриотическое воспитание подрастающего поколения», – говорится в сообщении.

На встрече со школьниками стражи порядка поделились интересными историями о своих родных, защитниках Родины, о том, как начиналась их работа в МВД. Госавтоинспекторы познакомили ребят с профессиями и подразделениями полиции.

«Дети с интересом слушали полицейских и задавали большое количество вопросов, а после дополнили сотрудников рассказом о своих родителях, несущих службу в правоохранительных органах. Многие из ребят объяснили, почему они хотят продолжить семейную традицию», – отмечается в материале.

В рамках мероприятия для учащихся был проведен конкурс, к которому они подготовили выступления о своих прадедах, воевавших и погибших во время боевых действий в годы Великой Отечественной войны, поздравительные стихи и рисунки.

В завершение встречи полицейские вручили всем участникам подарки и отметили самые яркие выступления.