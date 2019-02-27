РИАМО - 27 фев. Хорошевский суд Москвы арестовал до 18 апреля подозреваемого в мошенничестве бывшего главу управы района Дорогомилово Алексея Чепикова, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы суда.

«Суд избрал в отношении подозреваемого Чепикова меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 апреля 2019 года, ему вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество» – ред.)», – сказал собеседник агентства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности главу управы района Дорогомилово Алексея Чепикова. Отмечается, что Чепиков уволен с государственной гражданской службы по собственной инициативе.

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