РИАМО - 27 фев. Житель Москвы погасил долг за алименты в размере 150 миллионов рублей после того, как узнал, что ему запрещен выезд из страны, всего в 2018 году в столице вынесли свыше 35 тысяч постановлений об ограничении выезда алиментщикам, сообщает РИА Новости.

«Москвич выплатил 150 миллионов рублей алиментов, когда в преддверии Нового года узнал о запрете на выезд из страны», – говорится в сообщении.

Как рассказал глава управления Федеральной службы судебных приставов по Москве Сергей Замородских, всего за прошлый вынесли свыше 35 тысяч постановлений об ограничении выезда алиментщикам на сумму 7 миллиардов рублей.

В прошлом году приставы Москвы запретили выезд более чем 240 тысячам должников. Их общая сумма задолженности составила 573 миллиарда рублей.

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