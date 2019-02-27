РИАМО – 27 фев. Полицейские в городском округе Павловский Посад сдали более 13 литров крови в рамках акции «Донором быть выгодно», сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Цель мероприятия – оказание помощи людям, которым жизненно необходима донорская кровь.

«В акции приняли участие 30 сотрудников полиции, они сдали более 13 литров крови для Московской областной станции переливания крови, которая обеспечивает донорской кровью и ее компонентами больницы Подмосковья», – говорится в сообщении.

Стражи правопорядка регулярно принимают участие в подобных мероприятиях и уверены, что их задача не только охранять закон, бороться с преступностью, но и оказывать помощь гражданам в тяжелых жизненных ситуациях.

«Своим примером полицейские надеются привлечь внимание к вопросу донорской крови, как можно больше неравнодушных граждан», – заключается в сообщении.