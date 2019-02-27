РИАМО – 27 фев. Троих иностранцев задержали по подозрению в краже автомобиля стоимостью 1,3 миллиона рублей в городском округе Лобня, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть ОМВД России по городскому округу Лобня поступило заявление от 59-летней жительницы городского округа Солнечногорск. Она рассказала, что ее автомобиль украли с неохраняемой парковки на улице Катюшки. Сумма ущерба составила 1,3 миллиона рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали троих уроженцев одной из республик Средней Азии. Полицейские установили причастность задержанных к покушению на пять аналогичных эпизодов противоправной деятельности. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Их заключили под стражу. Автомобиль возвращен владельцу.