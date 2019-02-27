РИАМО – 27 фев. На Земле 28 февраля начнется магнитная буря, спровоцированная корональной дырой на Солнце, она может продлиться более двух дней, сообщается на сайте «Метеовести».

«Вероятность, что магнитная буря произойдет 28 февраля и 1 марта, оценивается выше 25%. Эксперты предполагают, что она будет относиться к категории G1, то есть окажется сравнительно слабой», – говорится в сообщении.

Корональная дыра, которая должна стать источником магнитной бури, уже способствовала аналогичным событиям, произошедшим 5 января и 1 февраля.

«Подобные бури, происходящие раз в 27 дней, характерны для периода, когда наше светило проходит через так называемый минимум 11-летнего цикла. Специалисты поясняют, что именно за 27 дней Солнце совершает оборот вокруг своей оси», – добавляется в сообщении.

По предварительному прогнозу специалистов, магнитосфера в марте будет находиться в относительно спокойном состоянии. 8 и 12 числа ожидаются возмущения, но не доходящие до стадии магнитных бурь.