РИАМО – 27 фев. Неизвестные совершили разбойное нападение на местного жителя в городском округе Щелково, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть муниципального управления МВД России «Щелковское» поступило заявление от 22-летнего жителя подмосковного Подольска о том, что около одного из домов в поселке Литвиново городского округа Щелково неизвестные, угрожая ножом, похитили принадлежащий ему автомобиль иностранного производства. Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции задержаны житель одной из республик ближнего зарубежья в возрасте 28 лет и местный ранее судимый житель 44 лет, которые дали признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», – говорится в сообщении.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Их заключили под стражу.