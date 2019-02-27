РИАМО – 27 фев. В Химках сотрудника Государственной инспекции труда в Московской области обвиняют в получении взятки, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК по Подмосковью.

«Предварительно установлено, что 25 февраля 2019 года обвиняемый, находясь в своем служебном кабинете, получил от представителя акционерного общества взятку в сумме 200 тысяч рублей за формальное проведение проверки в отношении предприятия и дальнейшего непривлечения их к административной ответственности», – отмечается в сообщении.

В настоящее время в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«Свою вину он признал в полном объеме и сообщил обо всех обстоятельствах совершенного им преступления. Расследование уголовного дела продолжается», – заключается в материале.