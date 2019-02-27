РИАМО - 27 фев. Водитель скорой помощи спас 87-летнего рыбака, провалившегося под лед Москвы-реки, сообщается на сайте kp.ru.

Мужчина оказался случайным свидетелем ЧП. Вечером 25 февраля он отправился на рыбалку на Москву-реку в районе Хорошево-Мневники.

«В нескольких метрах от меня была проталина. Там я и заметил мужчину, который провалился под лед. Его начало уносить течением. Так что действовать нужно было быстро. Лед там был очень тонким, он буквально хрустел у меня под ногами», – сказал водитель скорой Михаил.

Он уточнил, что вытащил пострадавшего, ухватив его за рюкзак. После чего мужчина позвонил в скорую и пытался своими силами оказать помощь: он развел костер и пытался отогреть спасенного.

В настоящее время 87-летний пострадавший пенсионер находится в больнице с обычным ОРВИ, обошлось без серьезных последствий.

Михаил также дал совет, как себя вести в подобных ситуациях.

«Идете на рыбалку, обязательно положите в карман нож. Вставляя его в лед, легко можно самостоятельно выбраться», – добавил Михаил.