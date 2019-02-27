РИАМО (КОРОЛЕВ) – 27 фев. Жителю подмосковного Королева грозит выселение из квартиры за долг по ЖКУ более 700 тысяч рублей, сообщается на странице городского расчетно-кассового центра в Instagram.

С каждым годом все больше жителей выселяют из муниципального жилья за долги по ЖКУ.

«Сотрудниками АНО «КРКЦ» 27 февраля подан иск в суд о выселении из муниципального жилого помещения за задолженность по ЖКУ более 700 тысяч рублей. Выселение – крайняя нежелательная мера, которая применяется судом к неплательщику», – говорится в сообщении.

Чтобы избежать крайних мер, таких как выселение или отключение ресурса, необходимо вовремя оплачивать услуги ЖКХ. Узнать о долге и возможности его погашения в Королеве можно на портале НеДолжник.рф.