РИАМО - 27 фев. Тематический поезд, посвященный 90-летию Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, запустили по Кольцевой линии Московского метрополитена, передает корреспондент РИАМО в среду.

Голос Московского метрополитена Юлия Романова поприветствовала гостей на открытии поезда.

«Этот ансамбль является национальной гордостью России. В этом поезде отражена вся его история с 1928 года, знаменитые песни и гастрольная информация ансамбля. Членов ансамбля принято называть «александровцами», поэтому и поезд получил такое же название», — сказала Романова.

Заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова рассказала подробности о поезде.

«Это первый запущенный в текущем году брендированный поезд. «Александровец» будет курсировать по Кольцевой линии метро на протяжении шести месяцев. За это время около двух миллионов человек смогут проехать на нем, проникнуться историей ансамбля», — добавила Темникова.

Изнутри вагон украшен множеством иллюстраций с выступлений ансамбля. Также здесь можно найти биографии руководителей ансамбля и различные исторические справки. Сам поезд окрашен преимущественно в красный цвет.