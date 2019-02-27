РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 фев. В подмосковном Подольске провели дополнительный инструктаж водительского состава предприятия по перевозке пассажиров после жалобы жителя на агрессивное вождение водителя одного из автобусов, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на неудовлетворительные условия проезда в автомобильном транспорте. Он отметил, что 25 февраля около 13:40 водитель автобуса №406 от остановки «ЖБК» в сторону Юбилейной площади использовал небезопасный стиль вождения. Он резко трогался и также резко останавливался.

«Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассмотрело данное обращение. Данный маршрут обслуживает ГУП МО «Мострансавто». Установлено, что 25 февраля рейс, отправлением в 13:31 от остановочного пункта «ЖБК», на автобусе выполнял водитель Аветисов Г. П. По результатам проведенной проверки факты, указанные в обращении, подтвердились», – говорится в ответе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Также провели дополнительный инструктаж водительского и кондукторского состава предприятия о необходимости строгого соблюдения правил перевозок пассажиров, должностных инструкций и вежливого и корректного общения с пассажирами.

Водителя, который использовал агрессивный стиль вождения, направили в отдел безопасности дорожного движения для проведения дополнительного инструктажа о неукоснительном соблюдении ПДД.