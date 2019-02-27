РИАМО – 27 фев. Московские приставы начали искать должников с помощью городских камер видеонаблюдения, сообщает «Интерфакс».

«При помощи доступа к единому центру хранения данных появилась возможность устанавливать места передвижения должников с помощью городских камер видеонаблюдения», – сказал глава столичного управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) Сергей Замородских.

Он уточнил, что около 1,5 тысяч фотографий граждан загружены в систему для отслеживания должников на территории Москвы.