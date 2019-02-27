РИАМО - 27 фев. В Московской области начнут работу по подготовке специалистов, способных работать на передовых производствах, создавать и использовать прорывные технические решения, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

В среду в правительстве Подмосковья был проведен форум на тему «Внедрение профессиональных стандартов на предприятиях ЖКХ» под руководством Пестова. В нем приняли участие руководители областного министерства ЖКХ и Госжилинспекции, руководители муниципальных органов власти, предприятий ЖКХ, общественных организаций.

«Людям нужны коммунальные служащие нового поколения – грамотные специалисты, вежливо, быстро и профессионально выполняющие свою работу. Необходимо создать современную базу для обучения и повышения квалификации таких кадров и требовать от всех управляющих и эксплуатирующих организаций, чтобы они приводили квалификацию своего персонала в соответствие с запросами жителей», – подчеркнул Пестов.

Он добавил, что жители Московской области становятся более требовательными к качеству оказания коммунальных услуг.

«Развивается общественный контроль – в этом направлении работает Ассоциация председателей Советов многоквартирных домов, Общероссийский народный фронт, другие общественные организации», – уточнил Пестов.

Так, о важности подготовки современных кадров для страны президент Владимир Путин высказался в том числе в ходе послания Федеральному Собранию 20 февраля.

По словам Путина, стране необходимы специалисты, способные работать на передовых производствах, создавать и использовать прорывные технические решения.

Уже с 1 января 2020 года все предприятия ЖКХ с госучастием должны будут проводить независимую оценку профессиональной квалификации своих сотрудников. В первую очередь будет проводиться подтверждение квалификации тех специалистов, работа которых напрямую связана с безопасностью людей, обслуживающих газовое оборудование, лифтовое хозяйство, электрооборудование, инженерные сети.

Уже организована работа двух центров оценки квалификации, которые располагают 15 экзаменационными площадками в разных муниципальных образованиях региона.

«ЖКХ – это отрасль, которая работает 24 часа в сутки. Поэтому важно создать систему дистанционного обучения работников коммунальных предприятий, без отрыва от производства», – уточняется в материале.

В частности, для этих целей создан Центр опережающей подготовки работников предприятий жилищно-коммунальной сферы на базе областного «Учебно-курсового комбината ЖКХ».

По словам специалистов, Московская область ведет работу по переходу на независимую оценку квалификаций в системе ЖКХ опережающими темпами, находясь на лидирующих позициях в масштабах всей страны.

«Сейчас мы видим в Московской области уже практический этап внедрения профстандартов на предприятиях ЖКХ. Видим, что система подготовки кадров со стороны образовательных учреждений адаптировалась под нужды работодателей. Предлагаются современные образовательные программы, которые позволят повысить квалификацию сотрудников, либо произвести переподготовку. И важно, что такая работа ведется системно, участвуют все муниципальные образования, все предприятия коммунального комплекса», – подчеркнул председатель Совета по профессиональным квалификациям в ЖКХ Александр Козлов.