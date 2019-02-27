РИАМО - 27 фев. Площадки для выгула собак планируют организовать в шаговой доступности в Москве, сообщил в среду журналистам руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский.

«Тема находится под пристальным вниманием правительства Москвы. Сейчас будут переосмыслены определенные пространства для того, чтобы в шаговой доступности у всех собачников была площадка для выгула собак», – сказал Кульбачевский.

Он отметил, что департамент постоянно информирует жителей Москвы, чтобы владельцы животных убирали за своими питомцами.

«Обращаем внимание на то, что вполне возможно сосуществование человека и животного в крупном мегаполисе, но надо обладать определенными навыками и соблюдать правила. Об этом мы жителям рассказываем, а дальше уже вопрос нашего сознания», – добавил Кульбачевский.

Ранее он сообщил, что на законодательном уровне нужно рассмотреть идею о создании раздельных приютов для кошек.