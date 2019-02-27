РИАМО – 27 фев. Полицейскими Талдомского городского округа раскрыта кража компьютерной техники на сумму 78 тысяч рублей, по подозрению в совершении преступления задержаны два молодых человека, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть ОМВД России по Талдомскому району поступило заявление о краже компьютерной техники от представителя магазина бытовой техники, расположенного на улице Советская в городе Талдом. Сумма ущерба составила 78 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления установлены и задержаны два молодых человека в возрасте 22 и 27 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемых заключили под стражу. Им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.