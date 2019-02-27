РИАМО – 27 фев. Дорожный патруль Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) проинформировал столичных водителей о штрафах за стоянку на «вафельной» разметке с помощью листовок, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы центра.

«Дорожный патруль раздал сотни листовок. Кроме того, сообщения о начале фиксации выведены на всех дорожных табло отображения информации и одно передвижное табло поставили прямо перед перекрестком с «вафельницей», - уточнил собеседник агентства.

Он напомнил, что в Москве с 1 марта начнут штрафовать за остановку на «вафельной» разметке при выезде на загруженный перекресток. Начнут с перекрестка на пересечении Садового кольца и Орликова переулка. В данный момент «вафельница» нанесена по 103 адресам в Москве, где есть проблема «запирания» перекрестков.

«И утром и вечером наблюдается одна и та же проблема – некоторые водители игнорируют правила дорожного движения и выезжают на перекресток, хотя машины впереди просто стоят. Таким образом, когда другому направлению загорается зеленый, им просто-напросто некуда ехать, им «заблокировали» движение. Разметка была нанесена больше года назад, поэтому водители уже должны были привыкнуть к ней. Мы рассчитываем, что администрирование этого вида нарушения должно дисциплинировать водителей. Тогда мы сможем избавиться от заторов на особо загруженных направлениях», - отметил сотрудник пресс-службы ЦОДД.

По его словам, сотрудников УГИБДД стало существенно меньше на дорогах, поэтому без видеоконтроля не обойтись в Москве. Специалисты дорожного патруля будут внимательно следить за каждым перекрестком и качеством администрирования.

За нарушение требований указанного пункта правил дорожного движения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере одной тысячи рублей.