РИАМО – 27 фев. Управляющая компания МУП «РСО городской округ Серебряные Пруды» по предписанию Госжилинспекции Московской области установила общедомовые приборы учета используемой тепловой энергии в жилом доме №1А на улице Первомайская в рабочем поселке Серебряные Пруды, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В ходе внеплановой проверки по обращению жителей инспекторы выявили, что МУП «РСО городской округ Серебряные Пруды» не были соблюдены установленные для нее в качестве обязательных требования по установке общедомовых приборов учета используемой тепловой энергии.

«Государственные жилищные инспекторы выдали организации предписание на устранение выявленного нарушения. В адрес главного инженера МУП «РСО городской округ Серебряные Пруды» было возбуждено административное производство о нарушении части 12 статьи 9.16 КоАП РФ, итогом которого стало наложение на ответственное должностное лицо штрафа в размере 290 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

По словам руководителя Госжилинспекции Московской области Вадима Сокова, федеральный закон об энергосбережении №261 9 лет назад обязал ресурсоснабжающие организации оснастить и ввести в эксплуатацию приборы учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми указанные организации осуществляют, а именно, воды, тепловой и электрической энергии.

«Иначе невозможно добиться экономии данных ресурсов и повышения энергоэффективности многоквартирных домов в Подмосковье», – отметил Соков.

При повторной проверке жилищные инспекторы убедились, что предписание было исполнено в полном объеме: общедомовой прибор учета тепловой энергии был введен в эксплуатацию в установленные сроки.