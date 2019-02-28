Благодаря работе волонтеров, благотворительным акциям и выставкам типа «Собаки, которые любят» все больше людей считает, что лучше взять собаку из приюта, чем кормить не всегда добросовестных заводчиков. В результате животные с непростой судьбой получают шанс на заботу и домашнюю жизнь. Для пользователей соцсетей собака из приюта стала настоящим трендом, недаром так популярны хэштеги #возьминепокупай, #моданадворняг, #улюбвинетпороды. Обозреватель РИАМО собрала истории людей, которые однажды не побоялись принять в семью собаку из приюта, а сейчас просто не представляют без нее своей жизни.

Любовь: «Флэш считает себя вожаком нашей стаи»

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Флэш появился в моей семье четыре года назад, я взяла его из зеленоградского приюта «Ника». Теперь я там работаю, и эти годы увидела много хвостатых жертв человеческой жестокости – некоторых собак уродуют живодеры, к которым они доверчиво прибиваются, других просто выкидывают зимой на улицу – старых и лысых, потому что отслужил, стал не нужен. Такие собаки учатся заново доверять людям, и, что удивительно, – у многих получается!

На своем опыте знаю, что выбрать «свое» животное в приюте очень сложно, потому что взять хочется всех и сразу. Вот, например, кошку я так и не смогла выбрать, и приютила сразу двух. Даже когда присмотришься к поведению и характерам собак, выбрать только одну, подходящую именно тебе, все равно очень тяжело. Тем не менее я выбрала, и 50-килограммовый Флэш стал членом моей семьи.

У каждого взрослого животного в приюте есть своя история - страхи и переживания из прошлой жизни, и ты не знаешь, с чем они связаны. Кто его бил? Как он оказался в приюте? Историю Флэша я не знала и ответов на эти вопросы у меня не было…

Поначалу я переживала, как собака отнесется к ребенку. Возможно, собаку обижали дети, и она будет огрызаться на него. Слава богу, этого не произошло. Флэш принял ребенка как младшего члена стаи и присматривал за ним. А ребенок научился не нарушать личное пространство собаки, когда она этого не хочет. Сейчас у дочки с Флэшем – особая любовь.

У меня были опасения и по поводу кошек, которые оказались напрасными. Не сказать, что у Флэша к кошкам нежные чувства, но на одной территории они существуют спокойно.

В первое время превосходство собаки в доме было очевидно – как вожак стаи он строил всех, но при этом без всякой агрессии. Даже я иногда ходила «по стеночке». Постепенно он понял, что глава стаи все-таки человек.

Сейчас у нас все хорошо. Моя собака очень доброжелательна ко всем людям и детям. Любой гость в моем доме всегда будет зацелован и облизан. Правда, гуляем мы до сих пор на поводке. Знаю случаи, когда приютскую собаку отпускали с поводка, и она убегала, ведь это у них в крови. Но, кажется, это уже мои страхи – не его.

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Екатерина: «Бутуз полетел со мной даже через океан»

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Наша первая встреча с Бутузом произошла на выставке собак из приютов #ВСЕМПОСОБАКЕ, организованной благотворительным фондом «Подарок судьбы». Туда я приехала, чтобы просто передать подарки для животных из приютов и не собиралась никого брать.

Однако еще до выставки я увидела фото Бутуза и сразу оценила его невероятную красоту. На выставке «болела» за парня и хотела, чтобы он нашел свою семью, но в тот день Бутуз не уехал в новый дом. Потом я не несколько месяцев следила за его судьбой и все ждала, когда же Бу станет домашним. Но он, видимо, ждал меня.

Когда у меня появилась возможность завести собаку, я, признаюсь, подумывала о щенке. Взвесив все «за» и «против», все же пришла к выводу, что для моего образа жизни больше подходит взрослый пес. И тогда на ум пришел только Бутуз.

Так этот кожаный нос ворвался в мою жизнь и стал незаменимой ее частью. Настолько незаменимой, что, когда мне предстоял переезд в Канаду на целый год, Бутуз полетел через океан вместе со мной. Других вариантов я даже не рассматривала.

Однако в домашней жизни у нас не сразу все стало гладко. Бутуз – парень с характером, и нам потребовалось много сил и времени, чтобы договориться. Но когда ты любишь, все проблемы решаемы. Бутуз научился не тянуть поводок, оставаться один дома «без нанесения ущерба», не бросаться на других собак. Еще он выучил множество команд и трюков, и сейчас это абсолютно другая собака. Самая лучшая, самая любимая, и главное - моя собака!

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Оксана: «Не смогла пройти мимо взгляда Бобы»

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Я всегда знала, что принципиально не буду покупать щенка у заводчиков, а возьму собаку из приюта или с улицы, ведь для счастья порода не важна.

Когда в приюте «Печатники» я увидела Боба, то просто не могла пройти мимо этого взгляда! Когда его вывели ко мне, он прыгал, скакал и лизался. Неделя, которую мне дали на размышление, показалась мне целой вечностью...

Дома я поняла, что Боба никогда не был домашним, потому что боялся в квартире абсолютно всего. Каково же было мое удивление, когда, оставшись на весь день один, он ничего не испортил и дотерпел до прогулки! Боб постепенно привык к «страшному» лифту, квартире и машине, быстро освоил правила поведения дома. За 3 года домашней жизни казусов у нас не было, квартира цела и невредима.

С появление Бо в моей жизни многое изменилось. Мы много гуляем по паркам и лесам, обзавелись друзьями-собачниками и ходим друг к другу в гости, отмечаем вместе Новый год и собачьи дни рождения. Мы посещаем «Гавпати» – это настоящая тусовка бывшеприютских дворняг и тех, кого когда-то спасли с улицы. Ее организует благотворительный фонд «Подарок судьбы». Здесь хорошо понимают, что взять собаку из приюта или с улицы – значит, дать ей шанс на жизнь, ведь кроме нас у этих бедолаг никого нет! Их больше никто и нигде не ждет. Эти собаки прекрасно чувствуют добро. А отдают они в тысячу раз больше!

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Татьяна: «Маленькую Алю обижали в приюте»

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Три года назад я увидела мою Альку в Инстаграме – кто-то из друзей просто сделал репост. Помню, что волонтер в посте написала, что небольшую нежную собачку снова покусали более сильные собаки из вольера. Мне стало очень жаль ее, и я тут же связалась с волонтером, и уже на следующий день поехала в приют знакомиться. Хотя для себя я решила сразу – возьму малышку домой. Так и случилось. На следующий день мы с сыном подписали все документы и торжественно шли на поводке к выходу из приюта. Так мы и зажили большой семьей – Аля, ее подружка - метис той-терьера Фрося и кот Фима, все рыжие!

Первые полгода мы привыкали друг к другу. Проблема была в том, что Аля не хотела оставаться дома одна - чувствовала себя одинокой и сразу начинала жалобно выть. Приходилось на день искать ей компанию и отводить к бабушке.

Сейчас все хорошо. Все лето мы живем на даче - и для животных это настоящий кайф! Правда, до сих пор Аля сильно тянет поводок, боится громких звуков, выстрелов и петард. Но ни нам, ни нашим животным это не мешает быть счастливыми.

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