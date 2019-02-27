РИАМО – 27 фев. Полицейские ОМВД России по Лотошинскому району совместно с членом общественного совета рассказали местным жителям про различные виды и способы мошенничества, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Беседа прошла в рамках профилактической акции «Осторожно, мошенники!». Цель мероприятия – повышение бдительности граждан, предостережение от мошеннических действий.

«Во время встречи участковые уполномоченные полиции рассказали жителям о различных видах и способах мошенничества, напомнили о том, как важно быть внимательными при общении с незнакомыми людьми, попросили граждан не сообщать номера своих банковских карт, не впускать в квартиру посторонних людей», – говорится в сообщении.

К молодому поколению полицейские обратились с призывом провести профилактические беседы с пожилыми родственниками, родителями, предупредить их о возможной опасности, разъяснить, как не попасть на уловки преступников.

«В завершение мероприятия стражи порядка вручили памятки с напоминанием о том, как обезопасить себя и своих близких от действий мошенников», – отмечается в материале.

Участники мероприятия поблагодарили стражей порядка за важную информацию и отметили необходимость проведения подобных правовых бесед.