РИАМО – 27 фев. Сотрудники ОМВД России по Лотошинскому району провели профилактическую беседу с учащимися Савостинской средней школы, им напомнили об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах в ночное время суток,сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Основная цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни, повышение уровня правовой грамотности молодежи, разъяснение прав и обязанностей, мер административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений и преступлений несовершеннолетними.

«Стражи порядка провели беседу с учащимися о личной безопасности, напомнили о необходимости соблюдения действующего законодательства, ограничивающего пребывание несовершеннолетних в ночное время суток в общественных местах без сопровождения законного представителя, разъяснили об ответственности за участие и организацию групп антиобщественной направленности», – говорится в сообщении.

В завершение встречи ребята поблагодарили правоохранителей за интересную и познавательную беседу.