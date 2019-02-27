РИАМО - 27 фев. Столичные власти предупредили о появлении фейковых сайтов по продаже городской недвижимости, сообщает в среду РИА Новости.

«Фейковые сайты, которые позиционируют себя как городские структуры, занимающиеся реализацией объектов имущества Москвы, стали появляться в интернете и рекламируют себя через поисковую выдачу популярных ресурсов», – говорится в сообщении.

Как сообщают в столичном департаменте по конкурентной политике, на сайтах, похожих на официальные городские, выкладывают телефоны, по которым якобы консультанты договариваются о личной платной консультации с покупателями. При этом мнимые специалисты сообщают, что все лоты находятся в неких «закрытых базах».

Вся официальная информация о городских объектах, выставленных на продажу или предлагаемых для аренды, размещена в открытом доступе на инвестиционном портале Москвы (investmoscow.ru).