РИАМО - 27 фев. По словам директора столичной школы №67 Андрея Козлова, где накануне подрались ученицы третьего класса, в учебном заведении проведут служебное расследование, сообщает в среду ТАСС.

«На перемене в отсутствии учителя (несколько – ред.) девочек между собой подрались из-за неприязненных отношений. В результате четверо были увезены скорой помощью по требованию родителей, в больнице на дальнейшее обследование оставили двоих, двоих отпустили. Сейчас ведется служебное расследование, в отношении классного руководителя будет принято решение. У нас все строго, не уверен, что здесь можно отделаться выговором, будут приняты серьезные меры взыскания», – сказал Козлов.

Он также уточнил, что во время инцидента классная руководительница отсутствовала, она вышла поговорить с заместителем директора.

В настоящее время работа в школе продолжается в обычном режиме.

Ранее по факту конфликта между малолетними девочками начата доследственная проверка.