РИАМО – 27 фев. Порядка 35% застройщиков Подмосковья обратились в банки для оценки проектов в рамках перехода на счета эскроу, с начала этого года прошло пять заседаний штабов, в них приняли участие представители 53 строительных фирм в регионе, говорится в сообщении министерства жилищной политики Московской области.

На встрече в доме правительства Подмосковья 26 февраля обсуждались вопросы реализации проектов жилых застроек на территории региона в условиях перехода на счета эскроу.

«В Подмосковье работают 327 застройщиков, 117 из которых уже обратились в банки. Основной задачей ведомства на данный момент является обеспечение тотального перехода на проектное финансирование с 1 июля 2019 года», – сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Представители компаний-застройщиков рассказали о проблемах, с которыми столкнулись при обращении в банки.

Федотова подчеркнула необходимость оперативного перехода на эскроу-счета и порекомендовала участникам совещания незамедлительно обращаться в кредитные организации. Она отметила, что министерство готово оказать застройщикам возможную помощь.

«Правительство Московской области проводит системную работу со всеми участниками рынка. Первая встреча с представителями строительного бизнеса состоялась в январе текущего года, тогда председатель правительства Московской области Максим Фомин отметил, что в банки для оценки проектов обратились всего три компании региона», – поясняется в сообщении.

В настоящее время, по данным Федотовой, 35% строительных компаний Подмосковья подали заявки в кредитные организации для оценки проектов.

«Еженедельно под председательством Максима Фомина проходят заседания штабов с участием застройщиков и органов исполнительной власти. Задача таких встреч – совместный поиск решений проблем, с которыми сталкиваются участники рынка при переходе на эскроу-счета. С начала года состоялось пять заседаний штабов, в них приняли участие представители 53 строительных фирм Московской области, всего рассмотрено 67 проектов планировки территорий», – подчеркивается в пресс-релизе.

Федотова подчеркнула, что до апреля на территории Московской области завершится работа по анализу банками проектов застройщиков в целях перехода на проектное финансирование с открытием счетов эскроу.