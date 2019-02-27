РИАМО - 27 фев. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по улучшению жизни россиян, в частности, будет вестись работа по обеспечению достойных условий жизни пенсионерам и многодетным семьям, сообщает в среду Газета.ru.
Путин 20 февраля дал поручения по улучшению уровня жизни россиян в ходе послания Федеральному Собранию, основной темой которого стала борьба с бедностью. На официальном сайте президента РФ опубликованы 13 поручений.
Также в числе поручений президента субсидирование процентной ставки до уровня 6% годовых по ипотечным кредитам, предоставленным семьям с двумя и более детьми. За снижение процентной ставки по ипотеке до уровня 8% годовых и менее отвечают правительство и Банк России. Кроме того, в законодательство внесены изменения, «предусматривающие предоставление гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, «ипотечных каникул».
Также ЦБ РФ ответственен за предотвращение мошенничества в отношении граждан со стороны микрофинансовых организаций и коллекторов.
Крое того, согласно поручениям президента, предстоит уменьшить налоговую базу по земельному налогу и по налогу на имущество физических лиц в отношении жилых домов.
Что касается пенсионеров, до 10 апреля правительство определит порядок их материального обеспечения. Согласно новому порядку, размер социальной доплаты к пенсии не будет уменьшаться, если при индексации доход пенсионера превысил прожиточный минимум.
По мнению экспертов, индексация пенсий поможет восстановить справедливость, однако побороть бедность таким образом невозможно.
До 1 января 2022 года появится 15 научно-образовательных центров, будет вестись разработка национальной стратегии в области искусственного интеллекта, а также все общеобразовательные организации подключат к высокоскоростному интернету. До 2021 года должны закончить все работы по благоустройству зданий школ.
«С 2020 года должна заработать программа «Земский учитель». Она предполагает выплату 1 миллиона рублей учителю, приехавшему работать в сельские населенные пункты либо города с населением до 50 тысяч человек», – уточняется в материале.
Два детских реабилитационных центра мирового уровня поручено создать в стране в 2020–2024 годах.
В области экологии будет решаться вопрос снижения выбросов загрязняющих веществ в крупных промышленных центрах.
Кроме того, в стране появится Национальный космический центр.
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