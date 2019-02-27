РИАМО - 27 фев. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по улучшению жизни россиян, в частности, будет вестись работа по обеспечению достойных условий жизни пенсионерам и многодетным семьям, сообщает в среду Газета.ru.

Путин 20 февраля дал поручения по улучшению уровня жизни россиян в ходе послания Федеральному Собранию, основной темой которого стала борьба с бедностью. На официальном сайте президента РФ опубликованы 13 поручений.

«Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию <…>. В частности, предстоит решить вопросы поддержки отдельных категорий граждан при получении ипотеки. В случае рождения в семье после 1 января 2019 года третьего ребенка или последующих детей предполагается выплата из федерального бюджета 450 тысяч рублей в счет погашения кредита», – говорится в сообщении.

Также в числе поручений президента субсидирование процентной ставки до уровня 6% годовых по ипотечным кредитам, предоставленным семьям с двумя и более детьми. За снижение процентной ставки по ипотеке до уровня 8% годовых и менее отвечают правительство и Банк России. Кроме того, в законодательство внесены изменения, «предусматривающие предоставление гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, «ипотечных каникул».

Также ЦБ РФ ответственен за предотвращение мошенничества в отношении граждан со стороны микрофинансовых организаций и коллекторов.

Крое того, согласно поручениям президента, предстоит уменьшить налоговую базу по земельному налогу и по налогу на имущество физических лиц в отношении жилых домов.

Что касается пенсионеров, до 10 апреля правительство определит порядок их материального обеспечения. Согласно новому порядку, размер социальной доплаты к пенсии не будет уменьшаться, если при индексации доход пенсионера превысил прожиточный минимум.

По мнению экспертов, индексация пенсий поможет восстановить справедливость, однако побороть бедность таким образом невозможно.

«Индексация доходов как инструмент повышения уровня жизни населения, к сожалению, не приносит ожидаемого результата. Сейчас достаточно высокий уровень инфляции, который вызван повышением НДС, акцизов, а, следовательно, и повышением цен на практически все товары народного потребления. Эффект от индексации пенсии будет нивелироваться постоянным повышением уровня инфляции, которая, скорее всего, будет разгоняться», – считает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

До 1 января 2022 года появится 15 научно-образовательных центров, будет вестись разработка национальной стратегии в области искусственного интеллекта, а также все общеобразовательные организации подключат к высокоскоростному интернету. До 2021 года должны закончить все работы по благоустройству зданий школ.

«С 2020 года должна заработать программа «Земский учитель». Она предполагает выплату 1 миллиона рублей учителю, приехавшему работать в сельские населенные пункты либо города с населением до 50 тысяч человек», – уточняется в материале.

Два детских реабилитационных центра мирового уровня поручено создать в стране в 2020–2024 годах.

В области экологии будет решаться вопрос снижения выбросов загрязняющих веществ в крупных промышленных центрах.

Кроме того, в стране появится Национальный космический центр.