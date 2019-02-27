РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 фев. Порядка 573 площадок во дворах жилых домов в подмосковных Люберцах оборудовали контейнерами для раздельного сбора мусора, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В городском округе Люберцы продолжается работа по оборудованию площадок во дворах многоквартирных домов контейнерами для раздельного сбора коммунальных отходов. Из 676 расположенных на территории муниципалитета на сегодня (27 февраля – ред.) оборудованы 573. В полном объеме работы будут завершены до 1 марта текущего года включительно», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что все вопросы, возникающие у жителей подмосковных Люберец по вывозу мусора или установке контейнеров, можно задать по телефонам горячей линии регионального оператора «ЭкоЛайн-Воскресенск»: 8(800)511-76-72, 8(495)123-36-46. Кроме того, жители могут обращаться в свою управляющую компанию или оставлять комментарии под соответствующими постами в личных аккаунтах главы.

Вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) с 1 января текущего года на территории городского округа Люберцы осуществляется региональным оператором ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск».