РИАМО - 27 фев. В московском аэропорту «Шереметьево» сотрудники полиции задержали работника транспортной компании по подозрению в хищении крупной суммы в иностранной валюте, сообщается на сайте МВД РФ.

«Из аэропорта «Шереметьево» был отправлен ценный международный груз. По прибытии борта в пункт назначения сотрудники спецсвязи обнаружили нарушение целостности упаковки. После пересчета наличности была выявлена недостача в размере 100 тысяч долларов США», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По горячим следам подозреваемый в совершении кражи был задержан – им оказался 34-летний водитель контейнерного погрузчика, который сознался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Правоохранители устанавливают возможных соучастников преступления.