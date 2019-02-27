РИАМО (КОРОЛЕВ) – 27 фев. Строительство трех новых корпусов ЖК «Театральный парк» началось в подмосковном Королеве, в настоящее время на объекте ведутся работы подготовительного периода, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Жилые дома №№22/23, 24 и 25 планируют построить на улице Полевая.

«Общая площадь 3-этажных корпусов с мансардой составит 20 514 квадратных метров. Новостройки рассчитаны на 340 квартир», – сказал глава надзорного ведомства Артур Гарибян.

Он добавил, что на прилегающей к домам территории появятся пешеходные дорожки и места для отдыха, детские игровые и спортивные комплексы, предусмотрена парковка.

«Завершить строительство трех корпусов планируется в III квартале 2021 года», – заключил Гарибян.