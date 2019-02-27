РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 фев. В лицее №42 подмосковных Люберец до 1 августа установят пандус в рамках муниципальной программы, сообщил руководитель фракции «Единая Россия» городского округа Александр Шлапак.

В среду он совместно с председателем «Всероссийского общества инвалидов» в Люберцах Надеждой Лебединской провел рейд в рамках партийного проекта «Единая страна - доступная среда». В частности, они посетили лицей №42 на улице Авиаторов.

«Из муниципального бюджета лицею №42 выделили 1 миллион рублей на работы по обустройству пандуса. Их завершат до 1 августа», – сказал Шлапак.

Он добавил, что в Люберцах это последняя школа, в которой еще не оборудовали пандус. По словам Шлапака, в школе пока нет учащихся или родителей с ограниченными возможностями.

«Мы будем часто проводить подобные рейды. Потом партийцы будут рекомендовать, как оборудовать тот или иной социальный объект», – заключил Шлапак.